Eyüpsultan Belediyesinden çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesinden çölyak hastalarına glutensiz gıda desteği

Eyüpsultan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi dağıttı.

Eyüpsultan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi dağıttı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların Kovid-19 salgını sürecinde mağduriyet yaşamaması için ilçedeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Salgın nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere temel gıda malzemelerinin bulunduğu 17 bin koli dağıtan belediye, gerekli gördüğü ailelere yardım götürmeye devam ediyor. Gıda kolilerinde her ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeler bulunurken, glutensiz beslenmesi gereken çölyak hastaları da unutulmadı. Glutensiz gıda paketleri ulaştırılan vatandaşlar, yapılan hizmetten memnuniyetlerini dile getirerek, kendilerini unutmayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini iletti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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