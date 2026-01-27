Eyüpsultan'da Çocuk İstismar İddiası - Son Dakika
Eyüpsultan'da Çocuk İstismar İddiası

27.01.2026 01:16
İstanbul'daki çocuk etkinlik merkezinde istismar iddiaları üzerine soruşturma sürüyor, 1 tutuklu var.

Eyüpsultan'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı çocuk etkinlik merkezinde, darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince incelemeler yapıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 1 şüphelinin tutuklandığı, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda, polis ekipleri, akşam saatlerinde söz konusu çocuk etkinlik merkezine geldi.

Burada çeşitli incelemelerde bulunan polis ekiplerinin binanın içini ve çevresini kontrol ettiği öğrenildi.

Soruşturma

Eyüpsultan'da, İBB'ye bağlı çocuk etkinlik merkezinde bazı çocukların darp ve istismara uğradığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye bağlı Eyüpsultan'da faaliyet gösteren kreşte çocuklara darp ve istismar iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüphelinin mevcutlu olarak adliyeye getirilmesi talimatı verilmişti.

Bu kapsamda adliyeye götürülenler arasında yer alan, spor hocası olan bir şüpheli tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken öğretmen olan 3 zanlı ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderilmişti.

Sulh ceza hakimliği, 23 Ocak'ta bir şüphelinin çocuğa karşı "cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar vermiş, diğer 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

İBB'den yapılan açıklamada, konuyla ilgili İBB Teftiş Kurulu tarafından da soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Yapılan titiz incelemelerde, kamera görüntülerinde iddiaları destekleyen herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte soruşturmanın selameti açısından ilgililer görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Süreç kapsamında başlatılan idari inceleme ve teftiş çalışmaları devam etmekte olup, ortaya çıkacak sonuçlar kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

