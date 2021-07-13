EYÜPSULTAN'DA GÖLETTEN ÇIKAN OTOMOBİLİN 2008'DE ÇALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da temizlik ve restorasyon çalışması nedeniyle suyu tahliye edilen gölette bulunan otomobilin 2008 yılında çalındığı ortaya çıktı. Polis, otomobilin herhangi bir suç olayında kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.

Eyüpsultan'da bulunan Belgrad Ormanı içerisindeki bir gölette ve çevresinde dün temizlik ve restorasyon çalışması başlatıldı. Bu nedenle göletin suyu tahliye edildi. Suyun çekilmesiyle otomobil göletin dibinde bataklığa saplanmış halde bulundu. Bildirilmesi üzerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin araştırması sonucu otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Çağrılan itfaiye ekipleri, otomobili saplandığı çamurdan çıkardı. Aracın plakası da gölette bulundu. Polis ekipleri, plaka ve şase numarasından otomobilin 2008 yılında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nden çalındığını tespit etti. Ancak gölete ne zaman atıldığı belirlenemedi. Göktürk Polis Merkezi Amirliği ekipleri otomobilin bulunduğu bilgisini, kayıp ihbarında bulunulduğu Yıldırım Mahallesi'ndeki Cevatpaşa Polis Merkezi'ne bildirdi. Kullanılamaz hale gelen otomobil, Eyüpsultan Göktürk Mahallesi'ndeki Yediemin Otoparkı'na çekildi. Cevatpaşa Polis Merkezi ekipleri 13 sene önce çalıntı ihbarında bulunan kişiyi karakola davet ederek, ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde delil araştırması yaptı. Polis, otomobilin herhangi bir suç olayında kullanılıp kullanılmadığını araştırdığı öğrenildi.