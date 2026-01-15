Eyüpsultan\'da Seyir Halindeki Araç Yangını

Eyüpsultan'da, seyir halinde alevler içinde kalan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi Habibler-Pirinççi Köy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki panelvan aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde alevlere teslim olan aracı fark eden sürücü, minibüsü yol kenarına çekerek kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yanan minibüse müdahale ederken, yangının çevreye sıçramaması için bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olay sırasında yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Aracın alev alev yandığı anlar ve ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Aracın hurda yığınına döndüğü görüldü. - İSTANBUL