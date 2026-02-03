Eyüpsultan'da Taksi Takla Attı

Eyüpsultan'da, büyükbaş hayvana çarpan taksinin takla atması sonucu yaralanan sürücü ile yolcu hastaneye kaldırıldı.
Kemerburgaz Yolu'nda seyreden, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 TCD 94 plakalı taksi, aniden yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkıp takla atan araçtaki sürücü ile bir yolcu hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
