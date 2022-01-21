EYÜPSULTAN'DA ÜNİVERSİTELİ KIZA TAŞLA KAFASINA VURARAK SALDIRAN KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da okuluna giden üniversite öğrencisi Aslı Gizem U'ya yerden taş alarak başına vurduğu gerekçesiyle yakalanan Ö.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay, Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti. İddiaya göre, okula gitmekte olan Aslı Gizem U'ya yolda giderken tanımadığı Ö.M. tarafından kafasına taşla vuruldu. Başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kalan Aslı Gizem U. korku içerisinde okuluna koştu. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi okulundaki görevliler yaptı. Daha sonra ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. olayın emniyete bildirilmesinin ardından

kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.M'yi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Ö.M. İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Savcılıkça tutuklanması talep edilen şüpheli Ö.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.