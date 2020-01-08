Eyüpsultan'ın genç şampiyonu Efe Okur, Avrupa yolunda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'ın genç şampiyonu Efe Okur, Avrupa yolunda - Son Dakika

Eyüpsultan'ın genç şampiyonu Efe Okur, Avrupa yolunda

6 saat önce

Eyüpsultan'ın en genç şampiyonu Efe Okur, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Eyüpsultan'ın genç şampiyonu Efe Okur, Avrupa yolunda, System.String[]

Eyüpsultan'ın en genç şampiyonu Efe Okur, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Moto spordaki yeteneğiyle sporseverlerin ilgisini çeken 8 yaşındaki Efe Okur, 2019 Türkiye Motokros Şampiyonu oldu.


2017 - 2018 yıllarında da Türkiye şampiyonlukları bulunan Efe, küçük yaşına rağmen şimdiye kadar Türkiye şampiyonlukları dahil 22 kupa kazandı. Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen 'Şampiyonlar Ödül Töreni'nde kupasını AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan alan Efe, Nisan ayında Düzce etabıyla başlayacak olan Avrupa Motokros Şampiyonası 65 cc sınıfında Türkiye'yi temsil edecek.


4 dört ülkede yarışacak


Efe, şampiyona kampanyasında Romanya Bucarest, Moldova Chisnau, Bulgaristan Samokov ve Sırbistan Krusevarec - Globare'de 16 Nisan - 28 Nisan 2020 tarihleri arasında 4 yarışa daha katılacak. Türkiye şampiyonluklarının ardından Avrupa Motokros Şampiyonası'ndan da birincilik kupası ile dönerek ülkesini gururlandırmak istediğini söyleyen genç şampiyon, "Öncelikle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Motokros pahalı bir spor, her yarış için motosikletin tüm parçaları değişiyor. Her yarışta yeni lastik ve yedek parça almak zorunda kalıyoruz. Bu sene yurt dışı yarışları için 3 - 4 bin kilometre yol yapacağız. Bazı yarışlar 1 hafta arayla olduğu için yarış biter bitmez diğer bir ülkeye gitmemiz gerekecek. Bu sporu sadece ailemin desteği ile yapıyorum. Beni destekleyecek bir sponsora ihtiyacım var. Önümdeki en büyük engel yarışlar değil, maddi imkansızlıklar" dedi. - İSTANBUL

Kenan Sofuoğlu, Avrupa, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TürkAkım doğal gaz boru hattı yarın açılıyor
(Özel haber) Yusuf Erdoğan: "Aklımda Kasımpaşa ve Galatasaray vardı" Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi

Son Dakika Haberleri
16:02 Köprüden yola atladı - Son Dakika
16:02 Şehit askerlerin naaşlarını traktörle kaçıran teröriste müebbet hapis istemi - Son Dakika
16:02 AVM'DE KAFENİN ÇATISI ÇÖKTÜ  (2) - Son Dakika
16:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile ikili ticaretimizde düzenli artış sağlıyoruz." - Son Dakika
15:57 Odunpazarı Belediyesi hayatı kolaylaştırıyor - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika
15:27 KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 16:06:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan'ın genç şampiyonu Efe Okur, Avrupa yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]