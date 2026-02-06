Ezan Okuma Yarışması Gerçekleşti - Son Dakika
Ezan Okuma Yarışması Gerçekleşti

Ezan Okuma Yarışması Gerçekleşti
06.02.2026 14:16
Gömeç'te düzenlenen yarışmada Ali Berat Deniz birinci oldu, diğer ödüller de dağıtıldı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması yapıldı.

Gömeç İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğindeki yarışmanın jüri üyeliklerini Gömeç İlçe Müftüsü Mehmet Ali Bal, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ömer Efe, imam hatip Feyzullah Atlı, öğretmenler Veli Emer ve İhsan İbiş yaptı.

Yarışmada, Turhan Dökçecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Berat Deniz, il birincisi oldu.

Programa Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz ve davetlilerin katıldığı yarışmada Muhammet Musab Baykuş ikinci, Bünyamin Gümüş üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Deniz Birinci, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:49
DEM Partili Gergerlioğlu’nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
DEM Partili Gergerlioğlu'nun polislerin videosuna yaptığı yorum olay oldu
14:26
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:20
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
