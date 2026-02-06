Ezan Okuma Yarışması Gerçekleşti

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün organizasyonuyla Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması yapıldı.
Gömeç İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğindeki yarışmanın jüri üyeliklerini Gömeç İlçe Müftüsü Mehmet Ali Bal, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ömer Efe, imam hatip Feyzullah Atlı, öğretmenler Veli Emer ve İhsan İbiş yaptı.
Yarışmada, Turhan Dökçecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ali Berat Deniz, il birincisi oldu.
Programa Gömeç Kaymakamı Mehmet Nesip Mahir, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zülfer Erdem, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yılmaz ve davetlilerin katıldığı yarışmada Muhammet Musab Baykuş ikinci, Bünyamin Gümüş üçüncü oldu.
