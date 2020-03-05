Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Olay, Fatih Ürek'in gelinlere sorduğu bir soruya Başak'ın verdiği cevap ile başladı. Başak, üzerine bu konu ile ilgili gelen Ezgi'ye çok sinirlendi. Sonrasında bu siniri ile Ezgi'nin açtığı pankartı yırtınca olanlar oldu!