Olay, Fatih Ürek'in gelinlere sorduğu bir soruya Başak'ın verdiği cevap ile başladı.
Olay, Fatih Ürek'in gelinlere sorduğu bir soruya Başak'ın verdiği cevap ile başladı. Başak, üzerine bu konu ile ilgili gelen Ezgi'ye çok sinirlendi. Sonrasında bu siniri ile Ezgi'nin açtığı pankartı yırtınca olanlar oldu!
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
5.03.2020 23:49:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ezgi ve Başak arasında sert tartışma! - Son Dakika