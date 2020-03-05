Ezgi ve Başak arasında sert tartışma! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ezgi ve Başak arasında sert tartışma! - Son Dakika Magazin

Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

7 saat önce

Olay, Fatih Ürek'in gelinlere sorduğu bir soruya Başak'ın verdiği cevap ile başladı.

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Olay, Fatih Ürek'in gelinlere sorduğu bir soruya Başak'ın verdiği cevap ile başladı. Başak, üzerine bu konu ile ilgili gelen Ezgi'ye çok sinirlendi. Sonrasında bu siniri ile Ezgi'nin açtığı pankartı yırtınca olanlar oldu!

Fatih Ürek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:44 
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