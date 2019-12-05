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Ezine Devlet Hastanesinde kapasite artırımı

7 saat önce

Ezine Devlet Hastanesi hemodiyaliz ünitesinde hasta yatak kapasitesi ve cihaz kapasitesi artırıldı.

Ezine Devlet Hastanesinde kapasite artırımı, System.String[]

Ezine Devlet Hastanesi hemodiyaliz ünitesinde hasta yatak kapasitesi ve cihaz kapasitesi artırıldı.

Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Muammer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin mevcut fiziki koşullarında hizmet ağını büyütmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Bu kapsamda hemodiyaliz ünitesine 4 yatak ve 4 hemodiyaliz cihazı ilavesi yaparak ünitenin kapasitesinin artırıldığını ve 9+1 cihaz sayısı ile hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu sayede ünitemiz önceleri 30 hastaya hizmet verirken kapasite artırımı ile ortalama 60 diyaliz hastasına hizmet verebilecektir. Sürekli olarak hemodiyalizde 1 sertifikalı hekim, 2 diyaliz teknikeri ve 2 sertifikalı hemşire görev yapmaktadır. Daha önce hemodiyaliz merkezimiz bölgenin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktaydı. Hastanemiz, ilave edilen cihazlar sayesinde yeni hasta kabulünü rahatlıkla yapabilecek duruma geldi."

Yıldız, katkılarından dolayı İl Sağlık Müdürü Ali Taşçı'ya teşekkür etti.

Devlet Hastanesi, Muammer Yıldız, Ezine, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:56 Kaynak: AA
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