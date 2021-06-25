F1'in genç pilotu Stroll, tatilde bir güzelle öpüşürken görüntülendi

Aston Martin Formula 1 takımının yıldız pilotu Lance Stroll, yeni sevgilisiyle İtalya'da tatilde görüntülendi.
Stroll, önceki hafta Fransa'da sıralama turlarının ilk bölümünde kırmızı bayrak çıkmasıyla son turunu tamamlayamamış ve ikinci bölüme kalamadan elenmişti.
Pazar günü Paul Ricard'da 19. sıradan start alan Kanadalı pilot, etkileyici bir performans göstererek 9 sıra yükseldi ve 10. sırada finiş gördü.
F1'in en yakışıklı pilotlarından gösterilen Kanadalı sporcu, yükselişini yeni sevgilisiyle beraber İtalya'da kutladı. Yemeğe çıkan çift, restorandan çıkarken romantik anlar yaşadı. F1 pilotu adeta öpücüklere boğuldu. Bu görüntüler Stroll'un genç hayranlarını üzdü.
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