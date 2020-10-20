"Beşiktaş'ta olduğum için çok mutluyum"

"Buraya gelebilmek için çok çalıştım"

"Kulübün büyüklüğünden çok etkilendim""İyi oyunculardan kurulu bir takımız ama küçük detaylar var""Lige iyi başlayamadık""Aboubakar Türk müziklerini çok seviyor""Gelecek adına çok umutluyum""Erol Bulut tercihi bana bıraktı""Kulübümüzde çok iyi genç oyuncular var"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ/ - Beşiktaşlı futbolcu Fabrice N'Sakala, "Şampiyonluğa inanıyoruz. Önümüzde çok maç var. Henüz sezonun başındayız. Geçen yıllara göre takım sayısı fazla. Kötü başlamış olabiliriz. Takım geçen sene de kötü başlamıştı, ancak 3'üncü olmuştu. Şu anda pozitifiz, iyi düşünüyoruz, iyi hissediyoruz" dedi.Beşiktaş'ın transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Fabrice N'Sakala basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren N'Sakala, "Beşiktaş'ta oynadığım için çok mutluyum. Şu an ligde oynayan birçok futbolcu Beşiktaş'ta oynamak ister, burada olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı."BURAYA GELEBİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"Beşiktaş'a transfer olmadan önce birçok kulüpten teklif aldığını söyleyen tecrübeli sol bek, "Önceki süreçte birçok kulüp menajerimle temastaydı. Türkiye'ye geldiğimde büyük bir kulüpte forma giymek için çok çalıştım. Burada olmaktan mutluyum. Buraya gelmek kolay değildi. İlk önce hoca ile görüştüm. Onunla önceden tanışıyordum. Sözleşmem bitmek üzereydi. Duygu ve düşüncelerimi paylaştığım ilk kişi hoca oldu" diye konuştu."İYİ OYUNCULARDAN KURULU BİR TAKIMIZ AMA KÜÇÜK DETAYLAR VAR"Lige iyi başlamadıklarını kabul eden Fabrice N'Sakala, "Çok fazla yeni oyuncu var. Alışma sürecinden geçiyoruz. Büyük takımız evet, bireysel olarak baktığınız zaman da iyi oyunculardan kurulu bir takımız ama küçük detaylar var. Bunları üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Özgüvenimiz yüksek. En kısa zamanda, hafta sonundan itibaren en iyi şekilde tekrardan başlayacağız" ifadelerini kullandı."İKİMİZİN DE KENDİNE GÖRE TARZI VAR"Caner Erkin ile kıyaslanması sorulan N'Sakala, "Bunu çok duyuyorum. Medyada karşıma çok çıkan bir soru oluyor. Bizler farklıyız. Benim kendime göre, onun da kendine göre bir tarzı var. Bu farklı tarzların sonucundan aynı sonucu beklemek çok doğru olmaz. O yüzden farklıyız" dedi."ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ"Henüz ligin başında olduklarını ancak şampiyonluğa inandıklarını belirten tecrübeli sol bek, "Şampiyonluğa inanıyoruz. Önümüzde çok maç var. Henüz sezonun başındayız. Geçen yıllara göre takım sayısı fazla. Kötü başlamış olabiliriz. Takım geçen sene de kötü başlamıştı ancak 3'üncü olmuştu. Şu anda pozitifiz, iyi düşünüyoruz, iyi hissediyoruz. Sezon sonu için olumlu düşünüyoruz" diye konuştu."KULÜBÜN BÜYÜKLÜĞÜNDEN ÇOK ETKİLENDİM"Siyah beyazlı kulübün büyüklüğünden etkilendiğini dile getiren N'Sakala, şöyle konuştu: "İlk maçım Beşiktaş - Alanyaspor maçıydı. Kulübün büyüklüğünden çok etkilendim. Alanyaspor'daki bir takım arkadaşım Beşiktaş taraftarıydı. O bile beni biraz bu kararı vermeye itti diyebilirim. Gol atmayı özledim. Tabii ki Beşiktaş için gol atmak isterim ancak benim önceliğim takıma faydalı olabilmek, destek verebilmek. Mesela önümdeki kanat oyuncusuna katkı vermek. Onun görevi gol atmak. Çok fazla öne çıkarsam, belki pozisyonumu kaybederim. Bu da takıma gol yedirme riskini doğurabilir. Önceliğim savunma yapmak ama en kısa zamanda gol de atmak isterim.""ŞAMPİYON OLURSAK STADYUMDA GİTAR ÇALACAĞIM"Siyah beyazlı taraftarların kendine çok ilgi gösterdiğini belirten N'Sakala, "Futbol popüler bir oyun. Taraftarlara mesajları için teşekkür etmek istiyorum. Ben her mesaja cevap veremiyorum. Çok fazla mesaj geliyor. Alanya'da böyle değildi. Burada daha fazla ilgi görüyorum. Gitarı tesislerde çalmıyorum. Biraz utanıyorum diyebilirim insan içinde. Sözüm söz. Şampiyon olursak stadyumda gitar çalma sözümü tekrarlıyorum. Bu yüzden de çok çalışıyorum. Şampiyon olmayı çok istiyorum" şeklinde konuştu."ABOUBAKAR TÜRK MÜZİKLERİNİ ÇOK SEVİYOR"Vincent Aboubakar'ın genel olarak pozitif bir yapısı olduğunu söyleyen Fabrice N'Sakala, "Böyle anılarımız çok var Aboubakar ile. Kendisi Türk müziklerini çok seviyor, çok dans eder. Onunla böyle anılarımız var. Daha önce de buradaydı kendisi. Burayı biliyor. Başarının bir parçası da mutluluktan, pozitif olmaktan geçer. Kötü sonuçlar alıyoruz evet ama kötü sonuçlar aldığımızda bile takım arkadaşlarıma hep pozitif olalım, daha mutlu olalım, bir sonraki maçı kazanırız diye telkinlerde bulunuyorum. Kendimce tavsiyelerde bulunuyorum. Mutlu olmak, başarıyı getirecek etkenlerden bir tanesi" ifadelerini kullandı."GELECEK ADINA ÇOK UMUTLUYUM"Genç kaleci Ersin Destanoğlu ve savunmadaki diğer oyuncularla uyumu sorulan N'Sakala, şöyle devam etti: "Ersin çok iyi bir kaleci. Antrenmanlarda bu kaliteyi görebilirsiniz. Bunu kimse inkar edemez. Öğreniyor, öğrenmeye açık. Hataları olacaktır ama herkes yapıyor. Hiç kimse mükemmel değil. Kendisiyle alakalı düşüncelerim olumlu. Lige başladıktan sonra zaman ilerledikçe birbirimize daha fazla adapte olabiliyoruz. Tanımamız zaman alıyor. Ofsaytta çizgi halinde kalabilmek oynadıkça gelişen özellikler. Maç oynadıkça daha iyiye gidiyoruz. Ben yine söylüyorum gelecek adına çok umutluyum.""DERBİLERİN ÖNEMİNİ BİLİYORUM"Derbi maçlarının öneminin farkında olduğuna dikkat çeken Demokratik Kongolu savunmacı, "Derbilerin önemini biliyorum. Ben de başka takımlarda oynadığım zamanlarda bu maçları televizyonda izlemek isterdim. Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin maçlarını, kim kazanacak diye. Taraftar açısından da anlaşılabilir bir durum. Tüm hafta boyunca taraftarlar yayınları takip ediyorlar. Heyecana kapılıyorlar. Bu bence güzel bir baskı. Ben futbolcu olarak iyi bir baskı olarak yorumluyorum. Bu, daha fazla oynama hissiyatı veriyor. Ben de bu maçlarda oynamak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu."EROL BULUT TERCİHİ BANA BIRAKTI"Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ile iyi ilişkileri olduğuna değinen N'Sakala, "Ama o bana hiçbir zaman 'Fenerbahçe'ye gel' ya da 'Gelir misin' gibi bir soru yöneltmedi. Tercihi bana bıraktı. Onun için futbolcunun tercihi önemlidir. O bu durumun yaşanmasını istemez. Alanya'dayken de böyle birkaç kez diyaloğumuz geçmişti ama o tercihi bana bıraktı. Ben de burayı tercih ettim. Hala da konuşuyoruz kendisiyle. İletişimimiz kopmuş değil. Ancak artık rakibiz" dedi."KULÜBÜMÜZDE ÇOK İYİ GENÇ OYUNCULAR VAR"

Kendisiyle aynı mevkide görev yapan Rıdvan Yılmaz'ın iyi bir futbolcu olduğunu ve iyi yerlere gelebileceğini belirten N'Sakala, sözlerini şöyle noktaladı: "İyi bir oyuncu Rıdvan. Buraya gelmeden önce de kendisini tanıyordum. Maçlarda görev almıştı. Kendisini geliştiriyor. Onun da Ersin gibi geleceği parlak. Zaten kulübümüzde çok iyi genç oyuncular var. Bu yaş itibarıyla iyi ve genç oyuncusu var Beşiktaş'ın. 2-3 yıl sonra bu oyuncuların, Beşiktaş'ın iyi oyuncuları olacağını düşünüyorum ancak çok çalışmaya devam ederlerse. Rıdvan ile konuşuyorum. Ben ona biraz ağabeylik yapmaya çalışıyorum."