Son Dakika Haberleri: Fabrikadaki İş Kazasında Ölen İşçi Toprağa Verildi

Fabrikadaki İş Kazasında Ölen İşçi Toprağa Verildi

24 dakika önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazanın patlamasıyla hayatını kaybeden 2 kişiden işçi Selçuk Çelebi (34), toprağa verildi.

Fabrikadaki İş Kazasında Ölen İşçi Toprağa Verildi, System.String[]
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, bakır tozu üretimi yapılan fabrikada kazanın patlamasıyla hayatını kaybeden 2 kişiden işçi Selçuk Çelebi (34), toprağa verildi.

Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'nde bakır tozu üretimi yapılan fabrikada dün akşam saatlerinde, üretim kazanlarından birinin patlamasıyla meydana gelen kazada işçi Selçuk Çelebi ve makine mühendisi Aziz Yıldız (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Ölenlerden Selçuk Çelebi için, İzmir'in Buca ilçesinin Göksu Mahallesi'nde bulunan Beyazıt Camisi'nde, bugün ikindide cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 4 aylık kızı ile 3 yaşında oğlu bulunan Selçuk Çelebi'nin gözü yaşlı kardeşi Fatih Çelebi ile ağabeyi Erdal Çelebi, camide tabutun başında bekledi. Acılı eş Yeşim Çelebi'nin ise sakinleştirici ilaçlarla durabildiği belirtildi. Selçuk Çelebi'nin cenazesi, kılınan namazının ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı iş kazasında yaşamını yitiren ve evli olan mühendis Aziz Yıldız'ın cenazesinin ise memleketi Batman'a gönderildiği belirtildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:40 Kaynak: DHA

Selçuk, Çelebi, İşçi, 3. Sayfa
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