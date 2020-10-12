Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor - Son Dakika

Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor

12.10.2020 18:22
Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor, System.String[]

Facebook, 'nefret söylemi' poliçesini güncelliyor.

Facebook, 'nefret söylemi' poliçesini güncelliyor. Sosyal medya ağının Holokost'u (Yahudi soykırımı) inkar eden ya da yalanlayan gönderileri yasaklayacağı bildirildi.

Facebook'tan bugün yapılan açıklamada, Holokost'u reddeden veya yalanlayan herhangi bir içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikasını güncellediğini duyurdu. Öte yandan Facebook'un, soykırımı inkar eden anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcıları, doğru bilgilere yönlendireceği ifade edildi.


Sosyal Medya, Facebook, Yahudi, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor - Son Dakika Dünya

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