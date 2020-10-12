Facebook, Yahudi soykırımını inkar eden gönderileri yasaklıyor
12.10.2020 18:22
Facebook, 'nefret söylemi' poliçesini güncelliyor.
Facebook, 'nefret söylemi' poliçesini güncelliyor. Sosyal medya ağının Holokost'u (Yahudi soykırımı) inkar eden ya da yalanlayan gönderileri yasaklayacağı bildirildi.
Facebook'tan bugün yapılan açıklamada, Holokost'u reddeden veya yalanlayan herhangi bir içeriği yasaklamak için nefret söylemi politikasını güncellediğini duyurdu. Öte yandan Facebook'un, soykırımı inkar eden anahtar kelimelerle arama yapan kullanıcıları, doğru bilgilere yönlendireceği ifade edildi.
Son Dakika Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen katil zanlısına 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı Arsene Wenger'den yıllar sonra gelen Ronaldo ve Messi itirafı: Elimizden kaçırdık Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi