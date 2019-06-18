"Faiz indirimi ve parasal genişleme, ECB araç setinin bir parçası"
2 saat önce
ECB Başkanı Mario Draghi, enflasyonun hedefe doğru yol almadığı takdirde bankanın daha fazla teşviki gözden geçireceğini belirterek, "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:13
ECB Başkanı Mario Draghi
, enflasyonun hedefe doğru yol almadığı takdirde bankanın daha fazla teşviki gözden geçireceğini belirterek, "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır." dedi.
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