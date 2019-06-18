Son Dakika Haberleri: "Faiz indirimi ve parasal genişleme, ECB araç setinin bir parçası"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Faiz indirimi ve parasal genişleme, ECB araç setinin bir parçası"

2 saat önce

ECB Başkanı Mario Draghi, enflasyonun hedefe doğru yol almadığı takdirde bankanın daha fazla teşviki gözden geçireceğini belirterek, "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır.

ECB Başkanı Mario Draghi, enflasyonun hedefe doğru yol almadığı takdirde bankanın daha fazla teşviki gözden geçireceğini belirterek, "Daha fazla faiz indirimi ve daha fazla parasal genişleme, ECB'nin araç setinin bir parçasıdır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:13 
Mario Draghi, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lufthansa, rekabetten dolayı kar hedefini düşürdü Enlasyon endeksli konut kredisi ile 150 bin TL cepte kalacak Yumurtanın kolisi 4,5 liraya kadar düştü AK Partili Hamza Dağ'dan "anket" açıklaması: Hiçbir bağımız yok

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 16:19:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Faiz indirimi ve parasal genişleme, ECB araç setinin bir parçası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]