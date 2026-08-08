Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü de bomba - Son Dakika
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Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü de bomba

Fantezi Lig\'i kuruluyor: Ödülü de bomba
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Türkiye Futbol Federasyonu, herkesin katılabileceği "Fantezi Lig" projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Taraftarların Süper Lig'deki futbolculardan kendi takımlarını oluşturacağı sistemde haftalık ve aylık ödüllerin yanı sıra sezonu birinci tamamlayan kişiye otomobil verilecek.

Bir süredir proje üzerinde çalışan TFF, Kulüpler Birliği Vakfı ile yapılan anlaşmanın ardından Fantezi Lig'i gelecek hafta kamuoyuna duyuracak.

Sistemin ana amaçlarından birinin kulüplere gelir sağlamak olduğu, aynı zamanda taraftarların farklı takımlardaki oyuncuları kendi kadrolarına dahil edebilmesiyle fanatizmin azaltılmasının hedeflendiği belirtildi.

İSTEDİĞİN FUTBOLCUYU KADROYA KATABİLECEKSİN

Katılımcılar, kendilerine verilen belirli bir bütçe doğrultusunda Süper Lig'deki futbolculardan kadro oluşturabilecek. Böylece bir Fenerbahçe taraftarı Galatasaraylı bir futbolcuyu, Beşiktaş taraftarı ise Trabzonspor'dan Muhammed Salah'ı kendi takımında oynatabilecek.

GOL VE ASİST PUAN KAZANDIRACAK

Futbolcuların gerçek maçlardaki performansları Fantezi Lig'deki puanları doğrudan etkileyecek. Gol atan, asist yapan ve forma giyen futbolcular artı puan kazandırırken; gol yiyen kaleciler, kendi kalesine gol atanlar ve sarı ya da kırmızı kart gören oyuncular eksi puan getirecek.

ŞAMPİYONA OTOMOBİL

Organizasyonda haftanın, ayın ve sezonun en başarılı katılımcıları için ödüller verilecek. Sezonu birinci sırada tamamlayan katılımcı ise otomobil kazanacak. TFF yetkililerinin otomobilin markası ve Fantezi Lig'in sponsorluğu konusunda çeşitli firmalarla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika TFF Fantezi Lig'i kuruluyor: Ödülü de bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Celal Esen Celal Esen:
    Yeni bir yasal kumar sistemi daha geliyor. Olanlar yeterli gelmedi sisteme. Yenilerini bulup getiriyorlar. 5 0 Yanıtla
  • Özkan Baş Özkan Baş:
    fark ettiniz mi Beşiktaş Trabzon’dan Muhammed sallan transfer edebilecek diyor ?? 1 1 Yanıtla
  • Osman Osman:
    Kumar yani 1 0 Yanıtla
  • talha özpolat talha özpolat:
    Örnek trabzonspor salaha dünya para dökdü ödülü araba olan bir lige neden futbolcu göndersinler ya sakatlanır yada sezonu kapatırsa bu fantezi lig ne işe yarayacak 0 0 Yanıtla
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