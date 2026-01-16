FAO Temsilci Yardımcısı Fotoğraf Yarışmasına Katıldı - Son Dakika
FAO Temsilci Yardımcısı Fotoğraf Yarışmasına Katıldı

16.01.2026 09:20
Ayşegül Selışık, 'Yılın Kareleri' oylamasında önemli fotoğrafları değerlendirdi ve açlığa dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Selışık, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafına oy veren Selışık, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından", "Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" isimli karelerini tercih etti.

Selışık, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde de Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Gazze fotoğrafları gerçekten yüreklere dokunuyor"

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Selışık, AA muhabirlerinin farklı yerlerden çok güzel kareler yakaladığını belirterek, "Dünyada açlığı konuşan örgüt olarak özellikle Gazze fotoğrafları gerçekten yüreklere dokunuyor. Seçerken çok da zorlandım. Bu açlığın ve tabii ki oradaki dramın durdurulması, bizler için çok önemli. Dünya için yaralayıcı, üzücü ve utanç verici bir durum." dedi.

Günlük yaşamdan umut veren fotoğraflar da olduğunu ifade eden Selışık, yakalanan karelerin gelecek günlere umut vereceğini söyledi.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

