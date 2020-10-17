Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı

17.10.2020 19:04

Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı Bursa'nın Gemlik ilçesinde fare ve böcek ilacı yapımında kullanılan kimyasal maddeyle uyuşturucu madde yaparak satan 3 kişi tutuklandı.

Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde fare ve böcek ilacı yapımında kullanılan kimyasal maddeyle uyuşturucu madde yaparak satan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Gemlik ilçesi Muratoba Köy yolunda yapılan uygulama sırasında yol kenarında park halinde duran bir aracı fark eden ekipler aracı incelemek istedi. Jandarmayı fark eden şüpheli 2 şahıs aracı çalıştırıp olay yerinde kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrası aracı terk edip ormanlık alana kaçan şüpheli şahıslar kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramalarda, 18 ayrı paket halinde 12 bin 755 gr bonzai ele geçirildi. Şüpheli 2 şahsın ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren jandarma bu iki şahısla bağlantılı olduğunu belirlediği B.D. isimli şahsıda gözaltına aldı. B.D.'nin Küçük Kumla Mahallesi'ndeki evinde ve arabasında yapılan aramalarda ise 144 gr Bonzai, 7 adet uyuşturucu hap, 3 gr esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait şarjör, 303 gram uyuşturucu imalatında kullanılan toz madde, 1 adet çakmak gazı, 1 adet vakum makinesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet folyo, 1 adet metal kaşık, 4 adet aseton bidonu, 2 adet kova, 1 adet böcek ilacı, 1 adet hızlı yapıştırıcı ele geçirildi.

Şüpheli şahısların böcek ilacını bonzai yapımında kullandıklarını beyan ettikleri bildirildi. A.C., S.T. ve B.D. isimli şüpheliler yapılan sorgularının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak yada uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı
Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı
Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı
Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı
Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu, Jandarma, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fare ilacıyla uyuşturucu yaparak satan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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