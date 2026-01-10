Fas, Kamerun'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi

FAS, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Kamerun'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde Kamerun ile Fas, karşı karşıya geldi. Stade Prince Moulay El Hassan'da TSİ 22.00'de oynanan karşılaşmada Mısırlı hakem Amin Omar düdük çaldı. Fas, Karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazanarak turu geçen takım oldu. Fas'a turu getiren golleri 26'ncı dakikada Brahim Diaz ile 74'üncü dakikada Ismael Saibari kaydetti. Fas'ta Fenerbahçeli Youssef En Nesyri, karşılaşmanın 67'nci dakikasında oyuna dahil olurken, Kamerun'da RAMS Başakşehirli Olivier Kemen mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Fas yarı finale yükseldi. Kamerun ise organizasyona veda etti. Fas, yarı finalde Cezayir - Nijerya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.