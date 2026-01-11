Fas Kralı'ndan 1386 Kişiye Aff - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fas Kralı'ndan 1386 Kişiye Aff

11.01.2026 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, bağımsızlık yıl dönümünde 1386 kişiyi kapsayan bir af ilan etti.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, ülkesinin bağımsızlık belgelerinin sunum yıl dönümü dolayısıyla 1386 kişiyi kapsayan bir kraliyet affı ilan etti.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6'ncı Muhammed'in af kararından aralarında aşırıcılık ve terörizmden hüküm giymiş 15 kişi de yararlandı.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 1386 kişiye kraliyet affı verdi.

Ülkede özel günlerde gelenekselleşen kraliyet affı, bazı mahkumların serbest bırakılması, bazılarının ise cezalarında indirim yapılması şeklinde hayata geçiriliyor.

Fas Ulusal Kurtuluş Hareketi ve o dönemde sürgünde bulunan Kral 5'inci Muhammed'in ortak hareket ederek hazırladığı belgeler, "Fas Bağımsızlık Belgeleri" olarak isimlendiriliyor.

Söz konusu belgeler, 11 Ocak 1944'te Fransız sömürge makamlarına sunulmuştu. Fas'ın bağımsızlığı için ilk resmi adımın atıldığı 11 Ocak ülkede tatil ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Fas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fas Kralı'ndan 1386 Kişiye Aff - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi Ukrayna: Rusya iki sivil gemiye saldırı düzenledi
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel’e jandarmadan baskın Uyuşturucu ve fuhuş skandalıyla gündeme gelen Bebek Otel'e jandarmadan baskın
Trump’tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum Trump'tan Suriye çağrısı: Barış görmek istiyorum
Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu Aralarında Selen Görgüzel de var Ünlülere yeni uyuşturucu operasyonu! Aralarında Selen Görgüzel de var
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

01:00
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
00:03
İstanbul’da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu
23:10
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe’de Domenico Tedesco rüzgarı
Şampiyonluğun arkasındaki o sır: Fenerbahçe'de Domenico Tedesco rüzgarı
23:01
Ölümden dönen Murat Cemcir’in son hali ortaya çıktı
Ölümden dönen Murat Cemcir'in son hali ortaya çıktı
22:32
Tedesco’dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
Tedesco'dan şampiyonluk sonrası ayrılık açıklaması: Vedalar olabilir
22:06
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 04:19:02. #7.11#
SON DAKİKA: Fas Kralı'ndan 1386 Kişiye Aff - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.