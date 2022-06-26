Ayrıca sınır bölgesine baskın yapanların Sahra altı bölgesinden gelen Afrika kökenli kişiler olduğunu kaydeden Fas makamları, en az 130 düzensiz göçmenin Melilla'ya geçtiğini belirtti.

Böylece yaşanan kargaşada ölenlerin sayısı 18'den 23'e çıkarken, onlarca düzensiz göçmen de çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralananlar arasında Fas güvenlik güçleri mensupları da bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Fas'tan İspanya'ya kaçak geçiş sırasında ölen düzensiz göçmenlerin sayısı 23 oldu - Son Dakika

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