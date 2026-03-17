Fatih Altaylı, beyin ameliyatına alındı
Fatih Altaylı, beyin ameliyatına alındı

17.03.2026 09:15  Güncelleme: 09:24
Gazeteci Fatih Altaylı, beyninde bulunan iyi huylu tümörün baskı yapması nedeniyle sabah saatlerinde planlı bir ameliyata alındı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın, cezaevi sürecinde sağlık sorunlarının artmasının ardından beyin ameliyatına alındığı açıklandı.

BEYNİNDEKİ KİTLE BÜYÜDÜ

Haziran ayında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve yaklaşık altı ay sonra tahliye edilen Altaylı, cezaevinde bulunduğu dönemde sağlık durumunun kötüleştiğini dile getirmişti. Yapılan kontrollerde beynindeki kütlede büyüme tespit edildi.

KÜTLE 2,5 SANTİME ULAŞTI

Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, Altaylı'nın beyninde uzun süredir iyi huylu bir tümör bulunduğunu, ancak cezaevi sürecinde bu kütlenin büyüyerek 2,5 santimetreye ulaştığını ve beyne baskı yapmaya başladığını söyledi.

SABAH SAATLERİNDE AMELİYATA ALINDI

Saymaz, Altaylı'nın bu sabah saat 07.00'de ameliyata alındığını ve operasyonun sürdüğünü belirtti. Altaylı'nın ameliyat öncesinde kendisine "Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter" dediğini aktaran Saymaz, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

    Yorumlar (1)

  • Aa Aa:
    kütle değil kitle 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 09:31:32.
