Fatih'in Asker Eğlencesi Gerçekleşti

Erzurum'da 34 yaşındaki özel gereksinimli Fatih İşbilir'in asker eğlencesi hayali, Türk bayrağı, davul, zurna ve meşalelerle karşılanmasıyla gerçeğe dönüştü.

Babası vefat ettikten sonra annesi ve 3 zihinsel engelli kardeşiyle kentte yaşamını sürdüren özel gereksinimli İşbilir, Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eğitim almaya başladı.

İşbilir, en büyük hayali olan asker eğlencesi isteğini merkezin müdürü Mahmut Temel'e iletti.

Temel de Fatih'in isteğini kabul ederek etkinlik hazırlandı. Asker kıyafeti giyip evinden çıkan Fatih, Türk bayrağı, davul ve meşalelerle karşılandı.

Fatih için evinin önünden başlayan eğlence, Olimpiyat Parkı'nda bulunan Gülümseyen Kafe'de devam etti ve asker eğlencesi düzenlendi.

Havai fişek gösterisinin yapıldığı etkinlikte Fatih için pasta kesildi, parmağına kına sürüldü.

Davetlilerin de katıldığı gecede Fatih, gönlünce eğlendi.

Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Koordinasyon Merkezi Müdürü Mahmut Temel, gazetecilere, Fatih'in 3 kardeşiyle zihinsel engelli olduğunu ve babalarını kaybetmelerinden sonra Erzurum'a taşındıklarını söyledi.

Bu 4 kardeşe annelerinin baktığını belirten Temel, "Fatih, asker olma talebiyle 'Müdürüm, bana ne zaman asker eğlencesi yapacaksınız? Benim en büyük hayalim.' dedi. Biz de bunu duyunca ailesiyle irtibat kurduk. Ailesi ve uzman kişilerden onay aldıktan sonra Fatih'e kıyafet alıp böyle bir etkinlik düzenledik." diye konuştu.

Engelliler Haftası dolayısıyla mayıs ayında temsili askerlik törenlerinin yapılacağını dile getiren Temel, "Fatih'i temsili askerlik törenine dahil edeceğiz. Askerlik yemini yapacak ve mazbatasını alacak." ifadelerini kullandı.

"Asker olmayı hayal ediyordum, bugün gerçekleşti"

Fatih İşbilir de askerliği çok sevdiğini, etkinlikle çok mutlu olduğunu anlattı.

İşbilir, "Her şey çok güzel, asker kıyafetlerini de giydim, kıyafetler bana çok yakıştı. Asker olmayı hayal ediyordum, bugün gerçekleşti. Ben de çok mutlu oldum." diye konuştu.

Anne Rasime İşbilir de etkinlikten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.