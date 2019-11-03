Son Dakika Haberleri: Fatih Karagümrük: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Son Dakika Spor Fatih Karagümrük: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Fatih Karagümrük: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

6 saat önce

Stat: VefaHakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Oğuz TerziFatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Barış Özbek, Çağrı Ortakaya, Sabo (Dk. 74 Silva), Darri (Dk. 79 Sosseh), Erkan Zengin, Mervan Çelik (Dk.

Fatih Karagümrük: 0 - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1, System.String[]

Stat: Vefa


Hakemler: Sarper Barış Saka, Selahattin Altay, Oğuz Terzi


Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Bülent Cevahir, Barış Özbek, Çağrı Ortakaya, Sabo (Dk. 74 Silva), Darri (Dk. 79 Sosseh), Erkan Zengin, Mervan Çelik (Dk. 60 Turgut Doğan Şahin)


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Mehmet Murat Uçar, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Mucahit Albayrak, Scuk, Osman Çelik, Emrah Başsan, Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Hamroun), Obertan (Dk. 82 Batuhan Artarslan), Pote (Dk. 89 Oltan Karakullukçu)


Gol: Dk. 78 Hasan Hatipoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


Sarı kartlar: Dk. 29 Mehmet Murat Uçar, Dk. 58 Obertan, Dk. 81 Aykut Demir, Dk. 89 Pote (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 90 1 Barış Özbek (Fatih Karagümrük)


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:22 
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