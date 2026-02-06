Fatih Karagümrük, Antalyaspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Fatih Karagümrük, Antalyaspor ile Karşılaşıyor

06.02.2026 10:17
Fatih Karagümrük, ligdeki kötü gidişatını durdurmak için Antalyaspor ile yarın sahasında oynayacak.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde oynadığı 20 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, topladığı 9 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük, ligdeki son 8 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Geride kalan haftalarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 10 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fatih Karagümrük, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

