- Fatih'te 5 kişinin yaralanmasına sebep olan sürücüye bin 725 TL para cezası

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En Büyük Hayali, Uzman Onbaşının Sonu Oldu

Samuel Eto'o'nun Konyaspor'a 6 Aylık Maliyeti 20 Milyon Lira!

AB Komisyonu Nike'a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti

TRT'de Programa Başlayan Alişan'ın Ne Kadar Kazanacağı Belli Oldu!