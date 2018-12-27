Fatih'te 60 Bin Liralık Cep Telefonu Çalındı
1 saat önce
Fatih'te bir iş yerine giren kapüşonlu 3 hırsız 60 bin lira değerinde 30 tane cep telefonu çaldı.
Fatih
'te bir iş yerine giren kapüşonlu 3 hırsız 60 bin lira değerinde 30 tane cep telefonu çaldı. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, 14 Aralık
'ta Fatih'te cep telefonu satan bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, iş yerine giren hırsızlar 60 bin lira değerinde 30 cep telefonu alarak kaçtı.
İş yeri sahibi Erdinç T. dükkanın soyulduğunu anlayınca Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerine şikayetçi oldu. Erdinç T.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında iş yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden İlhan B. (37) ekipler tarafından düzenlenen operasyon sonucu Vatan Caddesi
'nde yakalandı. Yapılan incelemelerde İlhan B.'nin "iş yerinden hırsızlık" ve "kasten yaralama" suçlarından kaydının bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken diğer 2 şüphelinin arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:26 Kaynak: İHA
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