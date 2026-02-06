Fatih\'te Banka Soygunu: 112 Bin Lira Çalındı

Fatih'te bir banka şubesine giren silahlı ve cerrahi maskeli soyguncu, yaklaşık 112 bin lira çaldı.

Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bankaya cerrahi maskeyle gelen şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı aldıktan sonra koşarak uzaklaştı.

Kaçarken bir vatandaşa çarparak düşen şüpheli, bu sırada silahını ve çaldığı paranın bir kısmını düşürdü.

Düşen yaklaşık 80 bin liranın, şüphelinin yolda çarptığı vatandaş tarafından bankaya teslim edildiği, bankada yaklaşık 32 bin liralık açık olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.