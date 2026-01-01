İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında - Son Dakika
İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

İstanbul\'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında
01.01.2026 14:21
Fatih'te bir kadın 2 aylık bebeğinin nefes almadığını belirterek 112'yi aradı. Ekipleri bebeğin 2 kilograma kadar düşen bebeğin hayatını kaybettiğini ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğunu belirtti. Bebeğin sabah vefat ettiğini ancak 112'yi 12 saat sonra aradığını ve son 3 gündür bebeğin beslenmediğini söyleyen anne, dini nikahla beraber yaşadığı eşi, aynı evde yaşayan anneanne ve dede gözaltına alındı.

İstanbul'un göbeğinde kan donduran bir olay yaşandı. Fatih ilçesinde 30 Aralık'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Y.Y. (20) 2 aylık bebeğinin hareketsiz olduğunu ve nefes almadığını bildirdi.

İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

BEBEĞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Adrese giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, bebeğin 5 Kasım'da İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğduğu, 7 Kasım'da 3,2 kilogram ağırlığında taburcu edildiği, öldüğü gün ise yaklaşık 2 kilogram olduğu ve karın bölgesinde içe çökme bulunduğu belirlendi.

İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

3 GÜNDÜR BESLENMEMİŞ

Anne Y.Y. bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiği ancak 112'yi yaklaşık 12 saat sonra aradığı, son 3 gündür bebeğin beslenmediği yönünde çelişkili beyanlarda bulunması üzerine gözaltına alındı.

İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında

ANNE VE DİNİ NİKAHLI EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Y.Y'nin dini nikahla birlikte yaşadığı ve çocuğun babası olduğu öğrenilen B.Y. ile aynı evde yaşayan anneanne A.Y. ve dede Y.E.Y. de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "kasten öldürme" suçundan yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    En az 3 cocuk isterim diyen saraydakine okutunuz bu haberi 87 85 Yanıtla
    Irfan Mengü Irfan Mengü:
    Angut kafalı o anne baba isteyerek bebek yapmamışlar herkes anne baba olamaz saman yeme ulan ne olsa reis laf ediyorsunuz belki reis den kardeşin de olabilir incele 20 9
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Burada kasıt var, üç gün yan komşudan hergün bir bardak süt istese herkes verir, ayrıca iki aylık bebek anne sütü ister ve oradan tüm gıdasını alır, en iyi besin anne sütüdür bir bebek için, üstün zekalı arkadaş, başka ülkede yaşayıp kendi ülkesini hor gören zavallılar diyorum sizin gibilere, oralarda tuvalet temizlemeye devam edin siz, biz ülkemizi seviyoruz. 11 3
    Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    doğurdunuza bakmayin demiyorki başın derde girer dikkatli ol yazılarına dikkat et 10 4
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Keşke ölüden beyin nakli olsa da bu chplilere takılsa abi adamlar sanki uzaydan gelmişler 7 2
  • Gorkemkoc58. Gorkemkoc58.:
    Fransa’da yeni Dogan bebeklere takip var haftada veya ayda bir tartma ölçe soru sorma . TURKIYEDEDE OLMASINI ISTIUORUZ 94 11 Yanıtla
    Gökhan Öcal Gökhan Öcal:
    Tirkiye de var rakip esersen çocuğunu hastaneler sonuna kadar destekte 11 2
  • Kübra Şirin Kübra Şirin:
  • Mervemms Mervemms:
    Bu nasıl bir vicdan yoksunluğu böyle? Öyle annelik mi olur? Hadi emzirmedin, bari mama verseydin. Bebek mi istemedi, hastaneye götürseydin. Bu kasten öldürmekten başka bir şey değil. 93 1 Yanıtla
  • Şirin Şirin Şirin Şirin:
    Kübra (NişdaSGNL) senin götüne girsin Emi 62 3 Yanıtla
SON DAKİKA: İstanbul'da aç bırakılan 2 aylık bebek öldü! Anne, baba, anneanne ve dede gözaltında - Son Dakika
