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Fatih'te hırsızlar çaldıkları kasayı yol ortasında düşürdü

1 saat önce

Fatih'te hırsızlar çaldıkları kasayı yol ortasında düşürdü -Maskeli hırsızlar çaldıkları kasayı yolda düşürünce bırakıp kaçtılarİSTANBUL - Fatih'te, bir iş yerine ait çelik kasayı el arabasına yükleyerek çalan maskeli hırsızlar, kavşağı geçmeye çalıştığı sırada düşürdü.

Fatih'te hırsızlar çaldıkları kasayı yol ortasında düşürdü

-Maskeli hırsızlar çaldıkları kasayı yolda düşürünce bırakıp kaçtılar

İSTANBUL - Fatih'te, bir iş yerine ait çelik kasayı el arabasına yükleyerek çalan maskeli hırsızlar, kavşağı geçmeye çalıştığı sırada düşürdü. Kasayı almaya çalışan hırsızlar, bekçileri görünce kasayı bırakıp kaçtı.

Olay, saat 05.15 sularında Fatih Turgut Özal Millet Caddesi ile Dr. Adnan Adıvar Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen biri kasklı biri maskeli motosikletli iki şahıs, bir iş yerine ait çelik kasayı el arabasına yükleyip, çaldılar. Hırsızlar Aksaray istikametinden Kocamustafa istikametine gitmeye çalıştıkları sırada üzerinde çelik kasa olan el arabasını Dr. Adnan Adıvar Caddesi başında düşürdü. Geri dönüp kasayı almaya çalışan maskeli hırsızlar, bekçileri görünce motosiklete binip hızla olay yerinden kaçtı.

Bunun üzerine bekçiler, olay yerine polis inceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde inceleme ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. İncelemenin ardından el arabası üzerindeki çelik kasa polis merkezine götürüldü.

Kasanın hangi iş yerinden çalındığı ile ilgili polisin çalışması sürüyor.

Polisin maskeli ve kasklı hırsızlar üzerinde geniş çalışma başlattı.

Fatih'te hırsızlar çaldıkları kasayı yol ortasında düşürdü

Turgut Özal, Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:43 Kaynak: İHA
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