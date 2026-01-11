Fatih'te Silahlı İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Fatih'te Silahlı İki Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

11.01.2026 17:32
İki kişi, silahlı tehdit ve darp iddiasıyla 600 bin dolar istedikleri için adliyeye sevk edildi.

Fatih'te, silahlı tehditle 600 bin dolar istedikleri kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Ocak'ta, Mimar Hayrettin Mahallesi'nde 67 yaşındaki Ş.E'nin silahla tehditle darbedildiğine yönelik ihbarla ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, Ş.E'nin kaldığı evin önüne gelen F.A. (28) ile B.E'nin (19) cep telefonuyla tehdit edip 600 bin dolar istedikleri mağdurun bu parayı getirmemesi üzerine silah göstererek, darbettikleri tespit edildi.

Özel Hareket Polisi'nin de destek verdiği operasyonda 2 şüpheli Sultangazi'deki evlerinde gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, tabanca, 5 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin, sorgularında olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, gasp, yağma ile uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

