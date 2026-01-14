Fatih'te Silahlı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Fatih'te bir iş yerini kurşunladıktan sonra kaçtığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ocak'ta Hobyar Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye yönelik silahlı saldırı olduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin işletmenin bulunduğu iş hanına girdikten sonra iş yerine silahla ateş ettiğini ve olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi.

Kimlik bilgileri tespit edilen A.K. (35), polis ekiplerince düzenlenen operasyonda olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

Çalışmalarda, şüpheli ile iş yeri sahibi arasında alacak verecek nedeniyle husumet olduğu tespit edildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, silahlı saldırı anı, iş hanının güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde olay yerine gelen şüphelinin belinden çıkardığı tabancayla ateş etmesi ve daha sonra kaçması yer alıyor.