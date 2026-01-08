Fatih'te Silahlı Saldırı ve Kovalamaca - Son Dakika
Fatih'te Silahlı Saldırı ve Kovalamaca

08.01.2026 10:50
Fatih'te motosikletli iki şüpheli, iş yerine kurşun sıkıp polisle kovalamacada yakalandı.

Fatih'te motosikletli 2 şüpheliden biri iş yerini kurşunladı diğeri cep telefonuyla kaydetti. Olayın ardından polis ekiplerine silah çekerek kaçan şüpheliler yakalandı. Emniyette yapılan sorguda şüphelilere talimat verdiği tespit edilen 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltında bulunan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 26 Aralık 2025 tarihinde saat 03.20 sıralarında Mimar Hayrettin Mahallesi Yeniçeriler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen şüpheliler bir iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından aynı motosikletle kaçmaya çalışan şüpheliler, bölgede görev yapan polis ekiplerine silah doğrulttu. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelileri durdurmak amacıyla motosikletin lastiklerine ateş açtı. Yaşanan kovalamaca sırasında motosiklet kaza yaparken, sürücü Ö.F.K. (17) ile yolcu E.A. (16) olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Kovalamaca sırasında yaralanan E.A., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemelerde, kurşunlama anına ait görüntüler ile saldırıya ilişkin talimat mesajlarının bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın devamında olayla bağlantılı oldukları belirlenen U.Ö. (20) ve B.E. (20) de yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan U.Ö., Ö.F.K. ve B.E., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Yaralı olarak hastanede tedavisi süren E.A. hakkında ise adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

