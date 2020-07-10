FATİH'TE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU - Son Dakika

Fatih'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada sürücü, takla atan otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Atatürk Bulvarı Yenikapı istikametinde meydana geldi. Şahin Kaya'nın kontrolündeki 81 AAY 725 plakalı otomobil, Halit Işık'ın kontrolündeki 34 CTY 960 plakalı otomobile yandan çarptı. Şahin Kaya'nın kontrolünden çıkan otomobil çarpmanın şiddetiyle takla attı. Otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Takla atan otomobilin sürücüsü Kaya, aracından yara almadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazaya karışanların durumunun iyi olduğunu belirledi. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

NASIL TAKLA ATTI BİLMİYORUM

Takla atan otomobilin sürücüsü Şahin Kaya, Ben üstten iniyordum. Bu arkadaş da yan yoldan çıktı büyük ihtimalle. O araçta bir hasar yok ama bizim nasıl takla attı bilmiyorum. Bir anda oldu anlayamadım. Hızlı değildim yanlış hatırlamıyorsam vites üçteydi diye konuştu.