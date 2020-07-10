FATİH'TE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU - Son Dakika

FATİH'TE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU

Fatih'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada sürücü, takla atan otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı.

Fatih'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada sürücü, takla atan otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu

Kaza, saat 16.30 sıralarında Atatürk Bulvarı Yenikapı istikametinde meydana geldi. Şahin Kaya'nın kontrolündeki 81 AAY 725 plakalı otomobil, Halit Işık'ın kontrolündeki 34 CTY 960 plakalı otomobile yandan çarptı. Şahin Kaya'nın kontrolünden çıkan otomobil çarpmanın şiddetiyle takla attı. Otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Takla atan otomobilin sürücüsü Kaya, aracından yara almadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazaya karışanların durumunun iyi olduğunu belirledi. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu yaşandı.

NASIL TAKLA ATTI BİLMİYORUM

Takla atan otomobilin sürücüsü Şahin Kaya, Ben üstten iniyordum. Bu arkadaş da yan yoldan çıktı büyük ihtimalle. O araçta bir hasar yok ama bizim nasıl takla attı bilmiyorum. Bir anda oldu anlayamadım. Hızlı değildim yanlış hatırlamıyorsam vites üçteydi diye konuştu.

Şahin Kaya, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:19 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır 23:55 Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı 23:42 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 23:35 Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 22:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:20 Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın 19:44 TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi 19:39 Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Ayasofya açıklaması: Türkiye, UNESCO yükümlülüklerini karşılamaktadır
00:19
Balkondan ateş açan mühendis suçüstü yakaladı
23:55
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
23:42
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
23:35
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın önünde toplananları uyardı: Gösteri yapmak doğru değil
22:06
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 00:41:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FATİH'TE TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]