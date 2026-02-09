Fatih'te Ticari Araç Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Fatih'te Ticari Araç Kazası: 4 Yaralı

Fatih\'te Ticari Araç Kazası: 4 Yaralı
09.02.2026 15:49
Tahtakale'de kayarak park halindeki araçlara çarpan hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı.

Utku Can SÖNMEZ/ İSTANBUL, - FATİH Tahtakale'de yokuşta kayan hafif ticari araç yayalara ve park halindeki araçlara çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, 5 araçta hasar oluştu.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Uzunçarşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün malzeme indirmek için yola bıraktığı 34 CCV 976 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuştan kaymaya başladı. Araç, yoldaki yayalara ve park halindeki araçlara çarparak ilerledi. Araç, otopark sırası bekleyen 34 HS 9479 plakalı otomobile de çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'ARAÇ SAHİBİ DURDURMAK İSTEDİ AMA YERE DÜŞTÜ'

Caddede bulunan bir otopark görevlisi İlker Dikmen, "Araç yukarıda park halindeydi. El freni patladı büyük ihtimalle sonra aşağıya doğru kaydı. Kayarken siyah araca vurdu. Araç sahibi durdurmak için müdahale etti ama yere düştü. Kendisi de kafasından yaralandı. Oradan geldi bizim otoparkın önündeki duran arabaya vurarak kenara attı. Onun yanındaki araçlara çarparak durabildi. O sırada görevli arkadaşa vuruyor. Onun ayağında platinler vardı, çivisi çıktı. Bir kişi daha vardı ona çarptı onda da sanırım kırıklar var. Hamile bir kadın vardı ona birşey olmadı. Sağlık görevlileri, polisler çekiciler geldi. 4 yaralı vardı. Kazaya karışan kendisiyle birlikte 5 araç vardı." dedi.

Kaynak: DHA

