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Fatih'te trafik kazası: 2 yaralı

57 dakika önce

Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 2 yunus polisi yaralandı.

Fatih'te trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Fatih'te meydana gelen trafik kazasında 2 yunus polisi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Aşık yönetimindeki 67 LD 666 plakalı otomobil, Kennedy Caddesi'nden Zeytinburnu istikametine seyrederken, araçta bulunan bebeğin rahatsızlanması üzerine Avrasya Tüneli çıkışı yakınlarında durdu.
Aşık, eşiyle birlikte araçta bebeğiyle ilgilenirken, bu sırada 34 A 80277 plakalı motosiklette bulunan 2 yunus polisi, duran araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memurları yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
Bu arada, kaza sırasında annesinin kucağından düşen 4.5 aylık Erdal Emir Aşık da uzun süre ağlaması nedeniyle önlem amaçlı hastaneye sevk edildi.
Kazaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Kennedy Caddesi, Murat Aşık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 06:58 Kaynak: AA
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