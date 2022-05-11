Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

11.05.2022 10:09

FATİH'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı.

İbrahim MAŞE/ - FATİH'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen İETT şoförü dönüş yapıp Dr. Adnan Adıvar Caddesi'ne girmek istedi. Bu sırada tramvay yoluna giren İETT otobüs ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yaklaşık 5 metre sürüklendi.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 6 kişi yaralandı.  Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

SEFERLER AKSADI

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Seferler Kabataş-Yusufpaşa ve Bağcılar-Fındıkzade durakları arasında yapılabildi. Bu duraklarda indirilen yolcular yürüyerek diğer duraklara ulaştı.  Kaza sırasında tramvayda bulunan yolcu Bilal Tanrıverdi, "Tramvaya Topkapı'dan bindim. En öne binecektim. Verilmiş sadakamız varmış ki arka tarafa bindim. Tramvayın hızı her zamanki gibiydi. Bence, burada yüzde 80 otobüs suçluydu.  Bizim tramvayın şoförü 'otobüs kırmızı ışığı ihlal etti' dedi. Çok kalabalıktı tramvay" diye konuştu. Kazayı gören Hüseyin Aygın ise, "Tramvay Haseki yönünden geliyordu. Otobüs karşıya geçerken çarpışıyorlar. 6-7 tane yaralı var. Kimin hatalı olduğunu bilmiyorum" dedi.  Duraklara yürüyerek ulaşan yolcularda kendilerinin indirdiklerini yürüyerek duraklara gittiklerini anlattı.Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından seferler tekrar normale döndü.


Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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