Fatih'te tramvayla İETT otobüsü çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

İbrahim MAŞE/ - FATİH'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada otobüste bulunan 6 yolcu yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen İETT şoförü dönüş yapıp Dr. Adnan Adıvar Caddesi'ne girmek istedi. Bu sırada tramvay yoluna giren İETT otobüs ile tramvay çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otobüs yaklaşık 5 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

SEFERLER AKSADI