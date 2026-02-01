Fatih Ürek Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Fatih Ürek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fatih Ürek Son Yolculuğuna Uğurlandı
01.02.2026 18:40
İstanbul'da kalp krizinin ardından hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek, cenaze namazı sonrası defnedildi.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sırasında Ürek'in kızı Selvi Ürek baygınlık geçirdi.

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 15 Ekim 2025'te hastaneye kaldırılan şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. 59 yaşındaki şarkıcı, bugün Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye şarkıcı Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlhan, Murat Boz, Demet Akalın ile ablaları Selvi Ürek ve Nurgül Ürek'in yanı sıra sanat camiasından birçok isim katıldı. Kılınan cenaze namazı sırasında sanatçının kızı Selvi Ürek fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ürek'e yakınları müdahalede bulundu.

"Onun için gelen herkese çok teşekkür ederim"

Cenaze törenine katılan Selami Şahin, "Çok iyi bir insandı, mekanı cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyorum" dedi.

Şarkıcı ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlhan, "3 ay boyunca tedavi sürecini bekledik ve güzel haber bekledik. Genç yaşta kaybettik. Allah sevenlerine sabır versin" diye konuştu.

Şarkıcı Murat Boz ise, "Üzgünüz, son görevimizi yapmaya geldik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Ürek'in ablası Selvi Ürek, "Biz aile olarak hep yaşayacağız onun için, gelen herkese çok teşekkür ederim. Biz vasiyetini yerine getireceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

