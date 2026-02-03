Fatma Gül Teke Hayatını Kaybetti

Emekli Öğretmen ve Köşe Yazarı Duran Teke'nin kızı Fatma Gül Teke yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Aydın'da Köşe Yazarlığı yapan Emekli Öğretmen Duran Teke'nin kızı emekli Edebiyat Öğretmeni Fatma Gül Teke amansız hastalığı dolayısıyla bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Teke burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Teke'nin ölümü sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin bugün Girne Mahallesi Yavuz Sultan Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN