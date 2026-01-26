ORDU'nun Fatsa ilçesinde park halindeyken motor kısmından alev alan minibüs, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çay Sokak'ta Adem Saylak'a ait 52 BN 686 plakalı minibüs, saat 18.00 sıralarında park halindeyken alev alıp, yanmaya başladı. Alevler kısa sürede minibüsün ön kısmını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber: Dursun Mehmet Şahin - Kamera: ORDU,
Son Dakika › Güncel › Fatsa'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?