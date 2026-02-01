Fatsa'da Ücretsiz Çorba İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Fatsa'da Ücretsiz Çorba İkramı

Fatsa\'da Ücretsiz Çorba İkramı
01.02.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Onur Güngör, Fatsa'da günlük 200 bardak ücretsiz çorba dağıtarak vatandaşlara destek oluyor.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde lokanta işleten Onur Güngör (56), günlük 200 bardak sıcak çorbayı vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor. Güngör'ün 15 gün önce başlattığı ücretsiz çorba ikramı uygulamasını sanal medyada gören hayırseverler de destek oluyor. Ücretsiz çorba ikramının ramazan ayına kadar devam edeceğini belirten Onur Güngör, "Ücretsiz çorba ikramı uygulamasına güzel bir ilgi var" dedi.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde lokanta işleten Onur Güngör, 15 gün önce ücretsiz çorba ikramı uygulaması başlattı. Güngör, iş yerinin önüne koyduğu ve 'Yardımlaşma ve dayanışma çorbası ücretsizdir' yazısı astığı masanın üzerindeki tencerede kaynattığı çorbayı, vatandaşlara ikram ediyor. Kısa sürede ilgi gören ücretsiz çorba ikramını sanal medyada gören hayırseverler de destek oluyor. İlçede daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını ve bunun eksikliğini hissettiğini belirten Güngör, "İnsanların rahatça, çekinmeden bir tas çorba içebileceği bir yer olsun istedik. İlk başlarda bu çorba ikramını kendi imkanlarımla veriyordum. Sonra sanal medyadan gören hayırsever arkadaşlar 'bizler için de çorba dağıt' dediler. Örneğin bugünkü çorbayı ABD'de yaşayan bir arkadaşımızın desteği ile dağıtıyoruz. Bazen ise tavuklu pilav dağıtılmasını isteyenler de oluyor, onu da yapıyoruz. Bazen de diğer lokantacılardan 'niye bedava çorba dağıtıyorsunuz' diye tepki alıyoruz" dedi.

Günlük yaklaşık 200 bardak çorba dağıttıklarını belirten Güngör, "Bazen burada yoğunluk oluyor. Ücretsiz çorba ikramı uygulamasına güzel bir ilgi var, bazen çorba almak için insanlar sıraya giriyor. Burada kimseyi kırmadan, üzmeden çalışıyoruz. Ramazan ayına kadar bu uygulamayı devam ettireceğiz. Ramazan'dan sonrası Allah kerim. Allah herkesin hayrını kabul etsin" dedi.

ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA OLMUŞ

Ücretsiz çorba uygulamasını çok beğendiğini belirten Mustafa Kalmaz (46), "Hayır amaçlı böyle bir uygulama başlatılmış. Gerçekten çok güzel bir şey. Keşke her yerde olsa" diye konuştu.

Şaban Azgan (23) ise "Çok güzel bir uygulama olmuş. Sokakta yapılan böyle etkinliklerden faydalanmak lazım. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatsa'da Ücretsiz Çorba İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:17
Havada büyük panik Yolcu uçağı Ankara’ya acil iniş yaptı
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
08:33
Kızılcık Şerbeti’ndeki yeni Fatih’e tepki yağdı
Kızılcık Şerbeti'ndeki yeni Fatih'e tepki yağdı
08:23
Epstein’ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Epstein'ın mutfakta kız çocuklarını kovaladığı görüntü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 11:00:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Fatsa'da Ücretsiz Çorba İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.