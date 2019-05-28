FC Barcelona Kadınlar Takımı 2018-19 sezonunun en iyi golleri
2 saat önce
En büyük grevlerden bazılarına bir bakış bu sezon attı. FC Barcelona'nın ilk on golünü Oshoala, Aitana, Duggan'a göz atın ...
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:06
En büyük grevlerden bazılarına bir bakış bu sezon attı. FC Barcelona'nın ilk on golünü Oshoala, Aitana, Duggan'a göz atın ...
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