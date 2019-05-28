Son Dakika Haberleri: FC Barcelona Kadınlar Takımı 2018-19 sezonunun en iyi golleri
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FC Barcelona Kadınlar Takımı 2018-19 sezonunun en iyi golleri

2 saat önce

En büyük grevlerden bazılarına bir bakış bu sezon attı. FC Barcelona'nın ilk on golünü Oshoala, Aitana, Duggan'a göz atın ...

En büyük grevlerden bazılarına bir bakış bu sezon attı. FC Barcelona'nın ilk on golünü Oshoala, Aitana, Duggan'a göz atın ...
FC Barcelona Kadınlar Takımı 2018-19 sezonunun en iyi golleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:06 
Barcelona, Spor
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