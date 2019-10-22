Son Dakika Haberleri: FC Barcelona'nın Ballon d'Or Adayları
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FC Barcelona'nın Ballon d'Or Adayları

1 saat önce

Yeni açıklanan Ballon d'Or adayları listesinde FC Barcelona'nın kadrosundan dört oyuncu bulunuyor. Lionel Messi ve Marc Andre Ter-Stegen geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla performanslarından dolayı aday gösterilirken yaz döneminde takıma katılan Antoine Griezmann Atletico Madrid, Frenkie de Jong Ajax formalarıyla geçtiğimiz sezon performanslarıyla ödüle aday oldular.

Yeni açıklanan Ballon d'Or adayları listesinde FC Barcelona'nın kadrosundan dört oyuncu bulunuyor. Lionel Messi ve Marc Andre Ter-Stegen geçtiğimiz sezon Barcelona formasıyla performanslarından dolayı aday gösterilirken yaz döneminde takıma katılan Antoine Griezmann Atletico Madrid, Frenkie de Jong Ajax formalarıyla geçtiğimiz sezon performanslarıyla ödüle aday oldular.

FC Barcelona'nın Ballon d'Or Adayları

Antoine Griezmann, Atletico Madrid, Lionel Messi, Barcelona, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:39 
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