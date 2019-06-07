FC Basel Top 10 Gol 2018-19
30 dakika önce
Samuele Campo, Noah Okafor, Raoul Petretta ve diğerlerinden gelen müthiş vuruşlarla FC Basel 2018-19 sezonunda en iyi hedeflerin bazılarına göz atın.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:06
Samuele Campo, Noah Okafor, Raoul Petretta ve diğerlerinden gelen müthiş vuruşlarla FC Basel
2018-19 sezonunda en iyi hedeflerin bazılarına göz atın.
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