FC Porto Kadro Krasnodar'a Seyahat
1 saat önce
FC Porto kadrosu, Şampiyonlar Ligi için eleme üçüncü turunda karşı karşıya kalmak için Rusya'ya seyahat başlar.
FC Porto
kadrosu, Şampiyonlar Ligi için eleme üçüncü turunda karşı karşıya kalmak için Rusya
'ya seyahat başlar.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:55
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