Son Dakika Haberleri: FC Porto Kadro Krasnodar'a Seyahat
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FC Porto Kadro Krasnodar'a Seyahat

1 saat önce

FC Porto kadrosu, Şampiyonlar Ligi için eleme üçüncü turunda karşı karşıya kalmak için Rusya'ya seyahat başlar.

FC Porto kadrosu, Şampiyonlar Ligi için eleme üçüncü turunda karşı karşıya kalmak için Rusya'ya seyahat başlar.
Rusya, Porto, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:55 
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