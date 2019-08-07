FC Porto Kadro Krasnodar'a Seyahat

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Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı: İlk uçuş gerçekleşti

Özçekim yapmak isteyen genç kız, 9. kattan düşerek hayatını kaybetti

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Aboubakar için resmi açıklama