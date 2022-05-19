Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü - Son Dakika
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Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü

19.05.2022 16:28

Çayırova'da bir inşaatta çalışan Ender Kuyu üzerine oturduğu mermerin kırılmasıyla yere düşerek hayatını kaybetti. Kuyu'nun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Binanın tadilat işlerini yapan ekipte çalışan Ender Kuyu, bina girişindeki mermerin üzerine oturdu. Kuyu, arkadaşlarıyla sohbet ettiği sırada oturduğu mermerin kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü.

3 ÇOCUK BABASI ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ender Kuyu, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Ender Kuyu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Ender Kuyu'nun cenazesi, dün Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ender Kuyu'nun düştüğü an, çalıştığı binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Kuyu'nun oturduğu mermerin kırılarak aşağı düşmesi ve arkadaşlarının yaşadığı panik anları yer aldı.

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Kaynak: DHA

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