Fed / Bullard: Para politikasını değiştirmeye gerek yok - Son Dakika

Fed / Bullard: Para politikasını değiştirmeye gerek yok

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Başkanı James Bullard, Fed'in mevcut para politikasından memnun olduğunu, ABD ekonomisinin finans piyasalarında beklenenden daha hızlı toparlanmasını beklediğini vurguladı.

Fed / Bullard: Para politikasını değiştirmeye gerek yok, System.String[]

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Başkanı James Bullard, Fed'in mevcut para politikasından memnun olduğunu, ABD ekonomisinin finans piyasalarında beklenenden daha hızlı toparlanmasını beklediğini vurguladı.

The Wall Street Journal'ın sorularını yanıtlayan Bulard, "Mevcut para politikasını beğeniyorum" dedi ve ekledi:

"Bu aşamada, ya da önümüzdeki yıla doğru mevcut para politikası dışında bir şey yapmamız gerektiğini düşünmüyorum."St. Louis Merkez Bankası Başkanı, ABD ekonomisinde üçüncü çeyrek büyümesini yüzde 30 olarak öngördüğünü, önümüzdeki üç çeyrek boyunca da, öngörülenlerin oldukça üzerinde bir büyüme beklediğini vurguladı.

Bullard, yapılacak daha çok finans desteklerinin, kendi öngörülerini yalnızca "pembeleştireceğini" ekledi.


Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Finans, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 13:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Fed / Bullard: Para politikasını değiştirmeye gerek yok - Son Dakika Ekonomi

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