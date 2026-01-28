FED Öncesi Piyasalarda Temkinli Bekleyiş - Son Dakika
Ekonomi

FED Öncesi Piyasalarda Temkinli Bekleyiş

28.01.2026 13:40
Altın fiyatları, FED'in faiz kararı öncesi kritik seviyelerde kalmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (FED) açıklayacağı faiz kararı öncesinde küresel piyasalarda temkinli bir fiyatlama süreci yaşanıyor. Altın ve gümüşte gün içinde sınırlı geri çekilmeler görülse de, ons altın kritik seviyelerin üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Bu görünümün, piyasalarda sert bir yön değişiminden ziyade karar öncesi pozisyon ayarlamalarının öne çıktığını gösterdiği değerlendiriliyor.

ABD ile İran arasında son günlerde görece yumuşayan tansiyon risk algısını kısmen dengelerken, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik başlıkların tamamen gündemden düşmediği belirtiliyor. Bu belirsizliklerin güvenli liman talebini canlı tuttuğu ifade ediliyor.

"Altında kısa vadeli hareketler ana yönü belirlemez"

FED kararı öncesindeki fiyatlamaların dikkatli okunması gerektiğini belirten DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, altın fiyatlarında görülen sınırlı geri çekilmelerin bir trend değişimi anlamına gelmediğini söyledi. Kitiş, "Ons fiyatının güçlü kalması, uzun vadeli eğilimin sürdüğünü gösteriyor. Belirleyici olan, küresel para politikalarının seyri ve jeopolitik risklerin nasıl yönetileceğidir" dedi.

"Faiz kararından çok mesajlar belirleyici olur"

FED'in faiz kararından ziyade karar metni ve Başkan'ın kullanacağı dilin piyasalar açısından daha önemli olduğunu vurgulayan Kitiş, "Piyasa faizin sabit kalmasını büyük ölçüde fiyatladı. Asıl önemli olan, faiz indirimi sürecine dair nasıl bir yol haritası çizileceğidir. Yüksek faiz ortamının uzun süre korunamayacağı algısı güçlendikçe bu durum altın lehine bir zemin oluşturur" ifadelerini kullandı.

"Altın sadece enflasyona karşı bir korunma aracı değil"

Altının yalnızca enflasyona karşı bir güvence olarak görülmemesi gerektiğini belirten Kitiş, "Altın aynı zamanda küresel finans sistemindeki kırılganlıkların ve para politikalarındaki sıkışmanın doğal bir yansımasıdır. Bu nedenle kısa vadeli dalgalanmalar yerine ana trende bakmak gerekir" diye konuştu.

"Rakamdan çok FED'in dili önemli"

FED'in daha sert bir söylem kullanması durumunda fiyatlarda sınırlı geri çekilmeler yaşanabileceğini dile getiren Kitiş, "Bu tür hareketler ana trendi bozmaz. Bu noktada rakamdan çok, FED'in geleceğe dair kullandığı kelimeler önemlidir. Dil yumuşadıkça düşüşler kalıcı olmaz, sertleştikçe ise sadece zaman kazandırır" dedi.

"Gümüş daha oynak, altın daha dengeli"

Gümüş fiyatlarındaki hareketliliğin altına göre daha sert seyrettiğini belirten Kitiş, "Gümüşteki yükseliş ve düşüşler daha spekülatif bir zeminde ilerliyor. Altın ise merkez bankaları ve uzun vadeli yatırımcılar açısından temel denge varlığı olma özelliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

"Beklenti süreci geçici, ana yön kalıcı"

FED kararı öncesinde yaşanan dalgalanmaların doğal olduğunu kaydeden Kitiş, "Piyasalarda şu anda bir beklenti süreci yaşanıyor. Günlük hareketler geçici olabilir ancak jeopolitik riskler, küresel borçluluk ve para politikalarındaki belirsizlik sürdükçe altının ana yönü güçlü kalmaya devam eder" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

