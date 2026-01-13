ADANA'nın Feke ilçesinde kömür sobasından kaynaklanan yangında alevlere teslim olan tek katlı ev küle döndü.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mansurlu Mahallesi Dere mevkisindeki tek katlı evde çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle Caner A.'ya ait tek katlı evde çıkan yangın, hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Evi saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen evde soğutma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Feke'de Kömür Sobasından Yangın Çıktı - Son Dakika
