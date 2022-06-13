Feke'de sağanak etkili oldu
13.06.2022 18:52
Adana'nın Feke ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Adana'nın Feke ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçe genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ekili araziler zarar gördü.
Süphandere ve Güzpınarı mahalleleri arasındaki yol, kaya ve toprak nedeniyle ulaşıma kapandı.
Feke Belediye ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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