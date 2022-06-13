Feke'de sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Feke'de sağanak etkili oldu

13.06.2022 18:52
Feke'de sağanak etkili oldu

Adana'nın Feke ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'nın Feke ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı ekili araziler zarar gördü.

Süphandere ve Güzpınarı mahalleleri arasındaki yol, kaya ve toprak nedeniyle ulaşıma kapandı.

Feke Belediye ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Adana, Feke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Feke'de sağanak etkili oldu - Son Dakika

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